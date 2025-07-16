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16:20, 16 июля 2025Силовые структуры

На редактора издания The Insider завели дело за серию публикаций о России

В Москве возбудили дело на редактора издания The Insider Олевского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Краснова Александра / ИТАР-ТАСС

В Москве возбудили дело на редактора издания The Insider (признано СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Тимура Олевского за серию публикаций. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Он обвиняется по статье 284.1 («Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, Олевский ранее был привлечен к административной ответственности за участие в деятельности запрещенной организации «The Insider» (признано нежелательной организацией в России). Находясь за пределами территории РФ, он продолжает участвовать в ее деятельности в качестве шеф-редактора.

На одном из каналов Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики и формирования негативного мнения о внешней и внутренней политике.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили дело в отношении журналиста интернет-издания «Медуза».

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