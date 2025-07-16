Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:42, 16 июля 2025Экономика

Названа цена дачи Софии Ротару в Крыму

«КП»: Дача Софии Ротару в Крыму может стоить не более 40 млн рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Дача певицы Софии Ротару в крымском поселке Никита может стоить не дороже 40 миллионов рублей. Цену объекта предположил один из соседей артистки в беседе с «Комсомольской правдой».

Собеседник газеты отметил, что сейчас дача заброшена. Сама Ротару не приезжала на участок в течение пяти лет. Раньше за недвижимостью приглядывал ее сын Руслан Евдокименко, однако теперь и он в поселке не появляется. По словам соседа, родственник собственницы пытается продать дачу через помощников.

«Раньше пытался продать за 65 миллионов рублей, но никто не купил. В принципе этот участок с домом реально продать миллионов за 40, за большую сумму вряд ли», — заявил источник. Он добавил, что при строительстве окна дома выходили на море, но позже вид испортила новая жилая многоэтажка.

Ранее стало известно, что София Ротару избавилась от квартиры в Москве. Она продала жилье за 65 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Гибнут от голода». В России начали уничтожать кур-несушек из-за цен на яйца

    Лукашенко выписал стипендию для одаренных детей своему сыну

    Культовый российский фильм получит продолжение спустя 20 лет

    На редактора издания «The Insider» завели дело за серию публикаций о России

    Разгромившие российский аэропорт из-за израильтян отправлены в тюрьмы

    Сотрудники УФСИН спасли бывшую коллегу во время урагана в лесу

    Слуцкий решил остаться в Китае

    Старейшая библиотека объявила войну жукам

    В Госдуме отреагировали на слова Пашиняна о выходе Армении из ОДКБ

    В Минобороны России объяснили значение взятия под контроль Новохатского в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости