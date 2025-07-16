Названа цена дачи Софии Ротару в Крыму

«КП»: Дача Софии Ротару в Крыму может стоить не более 40 млн рублей

Дача певицы Софии Ротару в крымском поселке Никита может стоить не дороже 40 миллионов рублей. Цену объекта предположил один из соседей артистки в беседе с «Комсомольской правдой».

Собеседник газеты отметил, что сейчас дача заброшена. Сама Ротару не приезжала на участок в течение пяти лет. Раньше за недвижимостью приглядывал ее сын Руслан Евдокименко, однако теперь и он в поселке не появляется. По словам соседа, родственник собственницы пытается продать дачу через помощников.

«Раньше пытался продать за 65 миллионов рублей, но никто не купил. В принципе этот участок с домом реально продать миллионов за 40, за большую сумму вряд ли», — заявил источник. Он добавил, что при строительстве окна дома выходили на море, но позже вид испортила новая жилая многоэтажка.

Ранее стало известно, что София Ротару избавилась от квартиры в Москве. Она продала жилье за 65 миллионов рублей.