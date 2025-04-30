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13:22, 30 апреля 2025Экономика

София Ротару избавилась от квартиры в Москве

Mash: София Ротару продала квартиру в Москве за 65 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певица София Ротару избавилась от квартиры в столице спустя пять лет безуспешных попыток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Трехкомнатная недвижимость площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы была подарком бывшего мэра города Юрия Лужкова. Из окон объекта открывается вид на зоопарк.

Последние несколько лет в квартире никто не жил, поскольку звезда переехала в Италию и пыталась оперативно продать жилье в России, и ремонт был устаревшим. Избавиться от недвижимости удалось после того, как артистка переписала ее на своего сына. В результате сумма сделки составила 65 миллионов рублей. Аналогичным образом Ротару продала квартиру в Крыму, однако покупатель на отель за три миллиарда рублей в том же регионе все еще не нашелся.

Ранее в этот же день появилась информация, что подмосковный особняк, который арендовала популярная блогерша и коуч Инна Тлиашинова, задолжавшая налоговой 431 миллион рублей, выставили на продажу за 450 миллионов рублей.

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