София Ротару избавилась от квартиры в Москве

Mash: София Ротару продала квартиру в Москве за 65 миллионов рублей

Певица София Ротару избавилась от квартиры в столице спустя пять лет безуспешных попыток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Трехкомнатная недвижимость площадью 121 квадратный метр в Пресненском районе Москвы была подарком бывшего мэра города Юрия Лужкова. Из окон объекта открывается вид на зоопарк.

Последние несколько лет в квартире никто не жил, поскольку звезда переехала в Италию и пыталась оперативно продать жилье в России, и ремонт был устаревшим. Избавиться от недвижимости удалось после того, как артистка переписала ее на своего сына. В результате сумма сделки составила 65 миллионов рублей. Аналогичным образом Ротару продала квартиру в Крыму, однако покупатель на отель за три миллиарда рублей в том же регионе все еще не нашелся.

Ранее в этот же день появилась информация, что подмосковный особняк, который арендовала популярная блогерша и коуч Инна Тлиашинова, задолжавшая налоговой 431 миллион рублей, выставили на продажу за 450 миллионов рублей.