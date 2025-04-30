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12:47, 30 апреля 2025Экономика

Дом блогерши с многомиллионным долгом перед ФНС Тлиашиновой выставили на продажу

Дом, в котором жила блогерша Тлиашинова, выставили на продажу за 450 млн рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дом, в котором жила известная блогерша и коуч Инна Тлиашинова, задолжавшая Федеральной налоговой службе (ФНС) многомиллионную сумму, выставили на продажу. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

В данный момент коуч певца Филиппа Киркорова проживает в Дубае. Недвижимость же, о которой идет речь, находится в Подмосковье, в Солнечногорском районе на участке в 200 соток. Площадь расположенного на нем трехэтажного особняка с роскошной отделкой и дорогой мебелью составляет 1,6 тысячи квадратных метров. В нем обустроены пять спален, бассейн, спа-кабинет и лифт. Помимо дома, на участке есть теннисный корт, баня, детская площадка, место для проведения застолья и хозяйственные постройки.

Собственник жилья попросил за объект 450 миллионов рублей. По информации канала, на него уже нашелся покупатель, который пока еще не внес полную сумму. Между тем Shot опроверг, что Тлиашинова владела особняком, и уточнил, что она лишь снимала его в аренду ради создания контента о богатой жизни для продажи онлайн-курсов.

В этот же день стало известно, что популярного коуча объявили в розыск. Помимо этого, в отношении нее возбудили уголовное дело о неуплате налогов на сумму 431 миллион рублей.

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