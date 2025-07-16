Падению цен на яйца нашли объяснение

Минсельхоз: Яйца в России подешевели из-за влияния сезонного фактора

Снижение в России цен на куриные яйца связано как с ростом объемов производства этой продукции, так и с сезонным фактором — традиционным летним удешевлением. Об этом «Ленте.ру» сообщили в министерстве сельского хозяйства.

По данным ведомства, производство куриных яиц в стране продолжает расти. За пять месяцев этого года сельскохозяйственные организации произвели 16,5 миллиарда штук. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то это на 6,1 процента больше.

Отмечается также, что одним из условий стабильного уровня цен могло стать расширение практики долгосрочных контрактов с фиксированной формулой цены. В министерстве полагают, что такие шаги позволяют снизить риски ценовых колебаний, причем как для производителей, так и для ретейлеров.

Ведомство также отметило, что к нему не поступали сведения о сокращении поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях России.

Ранее появилась информация, что птицефабрики в ряде российских регионов стали избавляться от кур-несушек. Причиной таких действий стало падение цен на яйца и снижение рентабельности бизнеса.