В России начали забивать кур-несушек из-за дешевых яиц

«Известия»: Из-за убытков птицефабрики начали забивать и выкидывать кур-несушек

Птицефабрики в российских регионах начали избавляться от кур-несушек на фоне падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишут «Известия».

Например, в Удмуртии неизвестные выгрузили около трех тысяч птиц на территории, где нет ни помещений, ни ограждений, после чего те разбежались по ближайшему населенному пункту и начали умирать от голода.

А в Краснодарском крае на Новомышастовской птицефабрике курицы умирают из-за отсутствия корма, под угрозой около 150 тысяч птиц. У предприятия накопились долги, его активы арестованы.

В ассоциации «Народный фермер» объяснили, что поголовье приходится сокращать из-за роста убытков. Так, себестоимость производства яйца находится в пределах 4-5 рублей в зависимости от региона и размера предприятия, но закупочная цена составляет 3,5 рубля. При этом в июне у предприятий и вовсе приобретали яйца по два рубля за штуку.

Зампред объединения в Чувашии Ксения Сумкова объяснила, что работать в убыток в течение нескольких месяцев предприятия не смогут. Глава Росптицесоюза Галина Бобылева подчеркнула, что для стратегического решения проблемы необходима система долгосрочных договоров с торговыми сетями, в которых были бы зафиксированы цены на продукцию.

В пресс-службе Минсельхоза рассказали, что не знают о сокращении поголовья птиц в сельхозорганизациях. Впрочем, в ведомстве признали снижение закупочных цен и намерены предпринять ряд мер для решения проблемы, в том числе настаивать на долгосрочных контрактах. Также предприятиям хотят предоставить льготное кредитование и субсидии.

Вместе с тем научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заметил, что торговым сетям выгодны долгосрочные контакты только в случае стабилизации финансовой ситуации, а пока в стране высокая инфляция, ретейлеры будут опасаться проблем из-за фиксации своих обязательств.

Ранее глава Картофельного союза Сергей Лулехин на совещании в Минсельхозе предложил перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями. По его мнению, такая мера позволит избежать резких скачков цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами.