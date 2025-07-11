Производители картофеля предложили свой способ борьбы с ценами

«Ъ»: Аграрии попросили заключать долгосрочные контракты на картофель с ретейлом

Глава Картофельного союза Сергей Лулехин на совещании в Минсельхозе предложил перейти на долгосрочные контракты между аграриями и торговыми сетями в отношении 80 процентов немытого и несортового картофеля. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Такая инициатива, по мнению отраслевой организации, позволит предотвратить резкие скачки цен на продукт, которые возникают из-за неопределенности с ценами и доходами.

Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина объяснила, что в настоящее время в договорах между производителями и продавцами прописывают только объем поставок в определенный период, а цена устанавливается на торгах.

В результате в один период она может быть слишком низкой, из-за чего фермеры сокращают посевные площади, а далее из-за дефицита продукта его стоимость взлетает. При наличии долгосрочных контрактов сельхозпроизводители получат больше возможностей для управления денежными потоками, и им не придется идти на крайние меры.

В Минсельхозе и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) поддержали инициативу аграриев. Отдельно в ФАС отметили, что она позволит нивелировать влияние сезонного фактора на стоимость товара, и подчеркнули, что в контрактах должна быть прописана ответственность сторон за невыполнение его условий.

В консалтинговом агентстве AD Libitum указали, что долгосрочные контракты возможно только в том случае, если производители смогут точно определить себестоимость продукции. Иначе их придется довольно быстро пересматривать, чтобы не допустить сложных ситуаций. Однако проблема в том, что из-за форс-мажора себестоимость легко может резко вырасти, что сделает ситуацию для аграриев гораздо хуже, чем при нынешнем ценообразовании.

Ранее зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, что экспертный совет по торговле при думском комитете по промышленности и торговле начал проработку возможности введения мер регулирования цен на основные продукты питания.