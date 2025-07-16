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19:27, 16 июля 2025Экономика

Планы Трампа обрушили доллар

Bloomberg: Доллар вновь начал падать из-за планов Трампа уволить главу ФРС
Кирилл Луцюк

Фото: Drew Angerer / GettyImages

Индекс доллара (DXY) пошел резко вниз после того, как появились новости о планах президента США Дональда Трампа уволить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным TradingView на 19:12 мск, этот индекс опустился до 98,212.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, хотя поддерживающие Трампа американские законодатели высказались в поддержку этого шага, который, скорее всего, всколыхнет финансовые рынки и приведет к серьезному юридическому разбирательству, сам глава Белого дома еще не принял окончательного решения. В ФРС ситуацию пока тоже не комментировали.

Заявление о Пауэлле Трамп сделал на встрече с законодателями-республиканцами, которые ранее, во вторник, 15 июля, проголосовали против закона о криптовалюте. Одна из них, Анна Паулина Луна, республиканка из Флориды, написала в социальных сетях, что она слышала об увольнении Джерома Пауэлла из очень серьезного источника. По ее словам, его отставка неизбежна на 99 процентов.

Впрочем, спустя некоторое время президент США заверил, что не планирует делать ничего для смещения Пауэлла. По его словам, такие шаги крайне маловероятны.

В последних числах июня Трамп обозвал Пауэлла тупым за отказ снижать процентную ставку и сказал, что у него есть кандидатуры, лучше подходящие для этой должности.

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