Россиянам напомнили о компенсациях при прорыве трубы в доме

Юрист Спиридонова: Если трубу прорвало до первого вентиля, ущерб возмещает УК

При прорыве трубы ущерб от затопления должен возмещать виновник коммунальной аварии. На ком лежит ответственность, зависит от места прорыва, напомнила агентству РИА Новости управляющий партнер юридического «Легес Бюро», член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

В состав общего имущества входит внутридомовые сети водоотведения, они включают канализационные выпуски, стояки и ответвления от них до первых стыковых соединений, заглушки, вытяжные трубы, водосточные воронки, прочистки и фасонные части. Сюда же причисляют и другое оборудование, размещенное в системе. Данная норма закреплена Постановлением правительства № 491 от 13 августа 2022 года. Если трубу прорвало до первого вентиля, вина за коммунальную аварию лежит на управляющей компании (УК). Однако если поломка произошла после первого вентиля, ответственность за нее несет собственник жилого помещения, пояснила юрист.

Ранее россиянам разъяснили порядок действий в случае залива квартиры. Прежде всего необходимо обращаться в аварийно-диспетчерскую службу, затем стоит позвонить в УК. Не позднее чем через 12 часов с момента обращения в аварийную службу организация должна составить акт с описанием ущерба и обстоятельств, при которых он был нанесен, а также данными пострадавшего и виновного. Для получения компенсации собственнику следует составить письменную претензию с описанием повреждений и их стоимости, приложив к ней фото- и видеодоказательства ущерба.