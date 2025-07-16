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08:22, 16 июля 2025Мир

Раскрыта помощь Трампа Украине во время первого срока

NYT: США во время первого срока Трампа поставляли Украине сотни Javelin
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США во время первого срока президента США Дональда Трампа поставляли Украине оружие. Помощь Вашингтона раскрыла газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного представителя Пентагон, работавшего в ведомстве во время первого президентства Трампа, администрация американского лидера начала поставлять Киеву оружие в 2017 году, в том числе сотни противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin.

Ранее Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Он рассказал, что Patriot Украине поставляют из Германии, а США «получают платежи в полном объеме».

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