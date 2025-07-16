Роль операторов связи в надзоре за экстремистским контентом разъяснили

Депутат Свинцов: Операторы не будут вычислять любителей экстремистского контента

Обязанность следить за гражданами, которые потребляют экстремистский контент в интернете, не будет ложиться на операторов связи, считает заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Я думаю, что операторы ничего никуда отлавливать не будут. Речь идет о контенте, который запрещен, заблокирован и, соответственно, за этим контентом, что называется, надзирает Роскомнадзор либо спецслужбы. Операторы как работали, так и работают», — сказал Свинцов.

Он добавил, что если контент не заблокирован и человек его просматривает, то за это, по логике, не должна наступать ответственность.

Накануне, 15 июля, в электронной базе Госдумы появился законопроект, которым предлагается установить административную ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете. Штраф рискуют получить россияне, которые, обходя блокировки, в том числе при помощи VPN, пытаются заполучить доступ к заведомо экстремистским материалам. Авторы инициативы также считают, что распространение информации о способах обхода блокировок способствует доступу к противоправному контенту.

Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

