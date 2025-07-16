Российская авиакомпания запустила распродажу билетов по цене от 1,9 тысячи рублей

Российская авиакомпания Nordwind запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Уточняется, что россияне могут приобрести авиабилеты по цене от 1,9 тысячи рублей. Акция продлится с 16 по 22 июля. Улететь по выбранным направлениям (всего их более 75) можно с 8 сентября 2025 года по 19 марта 2026 года.
Так, приобрести билет в рамках акции из Москвы в Калининград получится за 2,3 тысячи рублей (в одну сторону), из Казани в Волгоград — за 2,7 тысячи рублей (туда-обратно), а из Санкт-Петербурга в Уфу — за 3,2 тысячи рублей (туда-обратно).
Ранее другая авиакомпания России — «Аэрофлот» — тоже запустила распродажу билетов. Акция продлится только один день — 16 июля.