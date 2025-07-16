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12:03, 16 июля 2025Путешествия

Российская авиакомпания запустила распродажу билетов по цене от 1,9 тысячи рублей

Авиакомпания Nordwind запустила распродажу билетов по цене от 1,9 тысячи рублей
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российская авиакомпания Nordwind запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Уточняется, что россияне могут приобрести авиабилеты по цене от 1,9 тысячи рублей. Акция продлится с 16 по 22 июля. Улететь по выбранным направлениям (всего их более 75) можно с 8 сентября 2025 года по 19 марта 2026 года.

Так, приобрести билет в рамках акции из Москвы в Калининград получится за 2,3 тысячи рублей (в одну сторону), из Казани в Волгоград — за 2,7 тысячи рублей (туда-обратно), а из Санкт-Петербурга в Уфу — за 3,2 тысячи рублей (туда-обратно).

Ранее другая авиакомпания России — «Аэрофлот» — тоже запустила распродажу билетов. Акция продлится только один день — 16 июля.

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