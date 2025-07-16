Российский студент выстрелил в глаз пристававшему к нему на улице юноше

В Кирове суд приговорил студента, выстрелившего из ракетницы в лицо юноше

В Кирове суд приговорил к восьми месяцам ограничения свободы студента техникума, который выстрелил из ракетницы в лицо юноше, пристававшему к нему на улице. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Суд учел аморальное поведение потерпевшего и частичное добровольное возмещение морального вреда.

Днем 19 ноября 2024 года между 17-летним подсудимым и 18-летним потерпевшим произошел конфликт во дворе дома из-за замечания и оскорблений второго. В результате осужденный, желая защититься, выстрелил из ракетницы сигнальным патроном. Это лишило левого глаза потерпевшего.

Ранее сообщалось, что на Камчатке завершено расследование дела о нападении 16-летнего сына на 40-летнего отца.