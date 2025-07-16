«Сапсаны» собрались пустить в новые города

РЖД: После запуска ВСМ «Сапсаны» направят в Нижний Новгород, Минск и Воронеж

После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга РЖД собирается перенаправить «Сапсаны» в Нижний Новгород, Минск и Воронеж. О таких планах рассказал замгендиректора компании Иван Колесников в беседе с РИА Новости.

Сейчас «Сапсаны» курсируют только между Москвой и Петербургом. Куда станут ходить эти поезда после запуска ВСМ, пока точно не известно — окончательное решение примут после запуска магистрали, отметил Колесников.

«Но очевидными являются ряд скоростных направлений. В настоящее время мы рассматриваем несколько вариантов маршрутов: Москва — Минск, Москва — Нижний Новгород, Москва — Воронеж. Этот подвижной состав без работы не останется», — уточнил замглавы РЖД.

Ранее россиянам рассказали, что важным плюсом ВСМ от Москвы до Петербурга станет льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) — она позволит снизить стоимость билетов для проезда по новой магистрали.