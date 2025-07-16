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13:03, 16 июля 2025Экономика

Россиянам назвали один важный плюс новой магистрали Москва — Санкт-Петербург

Юрист Хаминский: Льгота по НДС снизит цену билета на ВСМ Москва — Петербург
Мария Черкасова

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) позволит снизить стоимость билетов для проезда по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Россияне таким образом смогут покупать билеты на поезда не дороже, чем они стоят на уже существующих маршрутах. Будущей магистрали придется конкурировать со скоростными поездами «Сапсан» и самолетами. Льгота по НДС поможет этому виду транспорты «выжить на крайне высококонкурентном рынке перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом», заявил Хаминский.

Он уточнил, что магистраль потребует колоссальных затрат из бюджетов всех уровней — средства нужны для строительства инфраструктуры, разработки и строительства самих поездов.

Ранее сообщалось, что время в пути от Москвы до Петербурга по ВСМ сократится до 2 часов 15 минут. Поезда смогут развивать скорость до 400 километров в час.

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