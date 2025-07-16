Семье россиян отказали в посадке на рейс и предложили взамен семь тысяч рублей

Shot: Семье россиян отказали в посадке на рейс в Сочи из-за овербукинга

Авиакомпания S7 отказала семье россиян в посадке на рейс в Сочи из-за овербукинга. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Полина и Максим должны были вылететь в курортный город из аэропорта Иркутска 15 июля. Авиабилеты пара купила еще в октябре 2024 года. Однако на стойке регистрации супругам сообщили, что им могут дать только посадочные талоны без указания мест. Это означало, что, скорее всего, в самолет они уже не поместятся, уточняет издание.

Полина и Максим добавили, что на этот рейс точно так же не пустили еще семь пассажиров. Представители перевозчика предложили им взамен сорвавшегося перелета компенсацию в размере семи тысяч рублей, которые можно потратить только на борту во время следующего рейса.

В итоге россиян пересадили на другой самолет, летевший по маршруту Иркутск — Москва — Сочи. Путь на нем занимал 13 часов вместо семи. Для получения полноценной компенсации пассажирам посоветовали самостоятельно оформить претензию.

Ранее сообщалось, что при легализации овербукинга в России пассажиры получат компенсации в размере 200 процентов от стоимости авиабилетов. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что соответствующую возможность Минтранс обсудит с представителями авиации и потребительскими организациями.

