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17:30, 28 мая 2025Путешествия

Россияне получат компенсации в 200 процентов при легализации овербукинга

«Постньюс»: При легализации овербукинга компенсации составят 200 процентов
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Focus Pix / Shutterstock / Fotodom

Пассажиры получат компенсации в размере 200 процентов от стоимости авиабилетов при легализации овербукинга в России. Об этом пишет портал «Постньюс».

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, сейчас возможность закрепить овербукинг на законодательном уровне Минтранс обсуждает с представителями авиации и потребительскими организациями.

Зотов призвал установить выплаты клиентам авиакомпаний и обязать перевозчиков предупреждать людей о рисках. «Мы предлагаем ввести компенсацию за овербукинг в размере 200 процентов от стоимости билета с сохранением его на следующий рейс», — отметил он.

Спикер добавил, что также необходимо предусмотреть возможность полететь позднее на несколько часов, но задержка при этом не должна превышать сутки.

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