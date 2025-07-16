Сенаторы одобрили повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам

Совет Федерации одобрил повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам

Совет Федерации одобрил повышение пособия беременным студенткам и аспиранткам до уровня регионального прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий документ сенаторы одобрили на пленарном заседании. Он затронет девушек, которые учатся в университете на очной форме, либо в учреждениях дополнительного профобразования или научных организациях.

В настоящее время пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. Средняя стипендия составляет от двух до пяти тысяч рублей, а итоговая выплата — от 9,3 до 23,3 тысячи рублей соответственно.

Как ранее отмечала вице-премьер Татьяна Голикова, с 1 сентября 2025 года пособие по беременности и родам для молодых женщин, которые учатся на очной форме, будет составлять порядка 90 тысяч рублей. Кроме того, в рамках недавно принятых законов при достижении пенсионного возраста матери-героини в России будут получать доплату в 32 тысячи рублей.