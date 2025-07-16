Шойгу предостерег Европу словами Суворова

Шойгу процитировал Суворова и предостерег Европу от войны с Россией

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу процитировал слова полководца Александра Суворова, тем самым предостерегая Европу от идеи развязать войну с Россией. Об этом сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

«Россия готова к равноправному диалогу с Европой. Но какую тактику выберут европейские столицы — решать только им, но в этом контексте хотелось бы напомнить слова великого российского полководца Суворова: "Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — подчеркнул он.

Шойшу также указал на то, что среди жителей европейских стран возрастает сомнение относительно правильности курса Европейского союза на усиление «безоговорочной конфронтации» с Москвой. При этом секретарь Совбеза отметил, что подобные мнения подавляются в Европе, а власти «ухудшают благосостояние собственных граждан, игнорируя их интересы».

Ранее Шойгу допустил, что европейские страны могут обмануть президента США Дональда Трампа при выполнении обязательств по повышению расходов на оборону. Он обратил внимание, что подведение первых итогов нового оборонного бюджета произойдет только к 2029 году, когда истечет срок президентства главы Белого дома.