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16:16, 16 июля 2025Из жизни

Старейшая библиотека объявила войну жукам

В Венгрии 100 тысяч древних книг спасут от хлебных точильщиков
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Pannonhalma Archabbey / AP

В Венгрии жуки угрожают уничтожить древние книги католического аббатства Паннонхальма, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Associated Press.

Нашествие жуков обнаружили во время плановой проверки. Сотрудники библиотеки аббатства, считающейся старейшей в стране, заметили отверстия в корешках книг. Внутри оказались туннели, оставленные хлебными точильщиками. Эти жуки обычно плодятся среди муки, зерен и специй, однако также любят желатин и крахмал, из которых делают клей для переплетов.

«Мы никогда раньше не сталкивались с такой степенью заражения», — призналась реставратор София Эдит Хайду. Чтобы защитить древние книги, аббатство объявило насекомым войну. Сейчас реставраторы вручную достают с полок около 100 тысяч поврежденных экземпляров. Их поместят в герметичные мешки и будут шесть недель обрабатывать азотом. После каждую книгу пропылесосят и осмотрят. Только при условии отсутствия внутри жуков книгу вернут в библиотеку.

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Аббатство Паннонхальма было основано в 996 году, за четыре года до появления Королевства Венгрия. В его библиотеке хранятся полная Библия XIII века, рукописи и произведения XV века, а также десятки книг XVI века.

Директор библиотеки Илона Асвани отметила, что самые ценные экземпляры хранятся отдельно от зараженной жуками коллекции. Тем не менее она воспринимает любое повреждение книг как удар по культурному, историческому и религиозному наследию аббатства. Предполагается, что нашествие жуков связано с увеличением температуры в стране. Асвани надеется, что их удастся истребить.

Ранее сообщалось, что в Великобритании обнаружили редкий вид плотоядных жуков Dermestes Undulatus, который, как считалось, исчез в 2020 году. Эти насекомые имеют достаточно жуткую репутацию, так как питаются кожей, плотью и костями животных.

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