Жуткие плотоядные жуки загадочным образом вернулись в Великобританию

Редкие жуки-кожееды Dermestes Undulatus вернулись на остров в Великобритании

В Великобритании обнаружили редкий вид плотоядных жуков Dermestes Undulatus, который, как считалось, исчез в 2020 году. Об этом сообщает Somerset Live.

Жуков из семейства кожеедов обнаружили на крошечном острове Флэт-Холм в Уэльсе. Эти насекомые имеют достаточно жуткую репутацию, так как питаются кожей, плотью и костями животных. «Эта история не для брезгливых, потому что жуки питаются тушами животных. Dermestes буквально означает — пожиратель кожи. Они — настоящая головная боль для музеев, однако очень полезны в судебной медицине, так как помогают определить возраст останков», — заявила пресс-секретарь Флэт-Холм Сара Морган.

Главной загадкой остается, как насекомые вернулись в Великобританию, потому что их не видели там уже три года. Эксперты предположили, что их вместе с останками животных могли занести на остров в Бристольском заливе чайки с территории Франции.

Несмотря на сомнительную репутацию Dermestes Undulatus, их появление на острове обрадовало биологов. Флэт-Холм объявлен дружественной территорией для пчел, а также многих редких видов насекомых и животных. Например, там находится колония клуш, чья численность в Европе быстро сокращается. Также на острове обитают ломкие веретеницы — безногие ящерицы, находящиеся под угрозой исчезновения — и многие другие виды.

Ранее сообщалось, что в Великобритании десятки тысяч божьих коровок заполонили дом женщины и вынудили ее бежать. Нашествие насекомых попало на видео.