Трамп оценил роль жены в смене его позиции по Украине

Трамп заявил, что его жена Мелания нейтральна по вопросу конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о роли жены Мелании в смене его позиции по вопросу конфликта на Украине, заявил, что она «очень нейтральна». Его слова приводит издание The New York Post (NYP).

«Она очень умная. Она очень нейтральна. Она похожа на меня: она хотела бы, чтобы люди перестали умирать», — сказал американский лидер.

Ранее газета The Times сообщала, что первая леди США Мелания Трамп повлияла на решение мужа о поставках военной помощи Украине. «Трамп прислушивается к некоторым людям по определенным вопросам, особенно если ему очень близки или если их фамилия Трамп», — говорилось в публикации.

Британское издание The Guardian также приводило слова самого главы Белого дома, рассказавшего, как Мелания возразила ему после его «замечательного» телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.