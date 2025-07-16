Пашинян объяснил свой богатый словарный запас тюремным прошлым

Пашинян назвал тюремное прошлое причиной своего богатого словарного запаса

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал причиной своего богатого словарного запаса тюремное прошлое. С таким заявлением политик выступил на пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Я долгое время провел в пяти уголовно-исполнительных учреждениях и к тому же интересуюсь филологией и фольклором. Нет необходимости открывать ящик Пандоры», — высказался армянский премьер.

Пашинян заявил об оскорблениях со стороны политических оппонентов и предложил им не соревноваться в подобной риторике из-за своего словарного запаса. По его словам, считающиеся обладателями богатого вокабуляра оппоненты могут оказаться «в неутешительном положении» из-за отсутствия аргументов.

«Когда в адрес премьер-министра звучат последние оскорбления, то, по мнению оскорбляющих, он не руководитель страны, а когда он от них защищается — уже руководитель», — пожаловался политик.

В 2000 году Пашинян был осужден на год лишения свободы за оскорбление представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей и неисполнение приговора суда. В 2010 году политика приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков.

Ранее Пашинян погрустил из-за Карабаха. Политик назвал свою позицию правильной как с политической, так и с правовой и моральной точки зрения.