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17:41, 16 июля 2025Ценности

Украинка с самыми большими щеками в мире высказалась о своей внешности

Украинская модель Анастасия Покрищук заявила, что ей нравится ее внешность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @justqueen88

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами высказалась о своей внешности. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 781 тысячу подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, ответила на вопрос одного из подписчиков, нравится ли ей, как она выглядит. «Да. И мне абсолютно безразлично, нравится ли вам», — заявила манекенщица.

При этом она продемонстрировала фото, где позировала в сером бюстгальтере, черной рубашке, завязанной на талии, и джинсовых мини-шортах.

В мае Анастасия Покрищук также показала внешность на архивных фото.

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