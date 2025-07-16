Украинка с самыми большими щеками в мире высказалась о своей внешности

Украинская модель Анастасия Покрищук заявила, что ей нравится ее внешность

Украинская модель Анастасия Покрищук с аномально большими скулами высказалась о своей внешности. Соответствующий пост появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающего 781 тысячу подписчиков.

Сетевая знаменитость, которая заявила, что стала обладательницей самых больших в мире щек, ответила на вопрос одного из подписчиков, нравится ли ей, как она выглядит. «Да. И мне абсолютно безразлично, нравится ли вам», — заявила манекенщица.

При этом она продемонстрировала фото, где позировала в сером бюстгальтере, черной рубашке, завязанной на талии, и джинсовых мини-шортах.

В мае Анастасия Покрищук также показала внешность на архивных фото.