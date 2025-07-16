В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

Россия умеет противодействовать любому типу западного вооружения. Об этом на фоне возобновления американских поставок на Украину заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.
Решение о возобновлении поставок оружия Киеву ранее принял президент США Дональд Трамп.
Картаполов предложил следить за развитием ситуации и заявил, что Россия умеет противодействовать любому западному оружию, поступающему в украинскую армию. «И все эти супер-современные американские штучки-дрючки мы уже видели, знаем, как с ними бороться и успешно это можем делать», — подытожил он.
Ранее Картаполов прокомментировал слова премьер-министра Армении о планах вывести страну из ОДКБ. Картаполов напомнил, что при решении таких вопросов необходимо опираться на мнение народа. «Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать, на заявления подобных политиков», — сказал глава думского комитета.