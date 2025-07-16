В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

Картаполов: Россия умеет противодействовать любому типу западного вооружения

Россия умеет противодействовать любому типу западного вооружения. Об этом на фоне возобновления американских поставок на Украину заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Решение о возобновлении поставок оружия Киеву ранее принял президент США Дональд Трамп.

Картаполов предложил следить за развитием ситуации и заявил, что Россия умеет противодействовать любому западному оружию, поступающему в украинскую армию. «И все эти супер-современные американские штучки-дрючки мы уже видели, знаем, как с ними бороться и успешно это можем делать», — подытожил он.

Ранее Картаполов прокомментировал слова премьер-министра Армении о планах вывести страну из ОДКБ. Картаполов напомнил, что при решении таких вопросов необходимо опираться на мнение народа. «Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать, на заявления подобных политиков», — сказал глава думского комитета.