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19:12, 16 июля 2025Россия

В Госдуме высказались о передаче Киеву новой партии «американских штучек-дрючек»

Картаполов: Россия умеет противодействовать любому типу западного вооружения
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bryan Woolston / Reuters

Россия умеет противодействовать любому типу западного вооружения. Об этом на фоне возобновления американских поставок на Украину заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов. Его слова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Решение о возобновлении поставок оружия Киеву ранее принял президент США Дональд Трамп.

Картаполов предложил следить за развитием ситуации и заявил, что Россия умеет противодействовать любому западному оружию, поступающему в украинскую армию. «И все эти супер-современные американские штучки-дрючки мы уже видели, знаем, как с ними бороться и успешно это можем делать», — подытожил он.

Ранее Картаполов прокомментировал слова премьер-министра Армении о планах вывести страну из ОДКБ. Картаполов напомнил, что при решении таких вопросов необходимо опираться на мнение народа. «Понимаете, Пашиняны приходят и уходят, а Армения остается. Поэтому давайте будем спокойно на это реагировать, на заявления подобных политиков», — сказал глава думского комитета.

ЖЗЛ
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