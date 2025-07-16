В Кабардино-Балкарии провели турнир по теннису

В Кабардино-Балкарии состоялся ежегодный турнир по большому теннису. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

В республике провели соревнования «Веселый старт» для спортсменов, которые только постигают азы этого спорта. Тем временем средняя группа состязалась в парном разряде, а старшие — в личном.

Состязания стали частью открытого республиканского турнира памяти бывшего руководителя спортивной школы олимпийского резерва Адмира Балкарова. Отмечается, что для самых способных подготовили медали и грамоты, а также специальные призы.

В июне стало известно, что южноуральские велосипедисты завоевали медали Кубка России по маунтинбайку.