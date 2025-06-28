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13:02, 28 июня 2025Моя страна

Южноуральские велосипедисты завоевали медали Кубка России по маунтинбайку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: «Федерация велосипедного спорта России»

Южноуральские велосипедисты завоевали серебряные и бронзовые медали Кубка России по маунтинбайку. Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Известно, что соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск проходили с 25–26 июня на горнолыжном комплексе «Банное» в Магнитогорске.

Отмечается, что сразу три представителя Челябинской области поднялись на пьедестал: среди женщин Анастасия Пугачева заняла второе место, а Виктория Замалиева завоевала третью строчку. А в мужской категории бронзовую медаль завоевал Андрей Маслич, представляющий Южный Урал.

Ранее в июне российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе.

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