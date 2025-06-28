Южноуральские велосипедисты завоевали медали Кубка России по маунтинбайку

Южноуральские велосипедисты завоевали серебряные и бронзовые медали Кубка России по маунтинбайку. Об этом сообщает новостной портал «Хорошие новости».

Известно, что соревнования по велоспорту-маунтинбайку в дисциплине скоростной спуск проходили с 25–26 июня на горнолыжном комплексе «Банное» в Магнитогорске.

Отмечается, что сразу три представителя Челябинской области поднялись на пьедестал: среди женщин Анастасия Пугачева заняла второе место, а Виктория Замалиева завоевала третью строчку. А в мужской категории бронзовую медаль завоевал Андрей Маслич, представляющий Южный Урал.

Ранее в июне российские спортсменки сыграли в «Камень, ножницы, бумагу» на чемпионате по борьбе.