В Кремле предрекли разногласия в Европе из-за Украины

Песков: В Европе будут разногласия о том, кто будет платить за оружие для Киева

В странах Европы будут разногласия о том, кто будет платить за поставки оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Вы слышали, что французы не будут платить, чехи не будут платить. Там тоже будут свои разногласия, потому что столько платить, столько денег», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, поставки вооружений Киеву не прекращались. Сейчас возник вопрос о том, кто должен их финансировать.

Ранее Италия отказалась участвовать в инициативе США по закупке оружия для Вооруженных сил Украины, поскольку для участия в этой инициативе у Рима «практически не существует бюджетного пространства».