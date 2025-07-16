В России боец СВО оказался втянут в скандал с ГИБДД из-за бывшей жены и ребенка

Боец СВО оказался втянут в скандал с ГИБДД под Воронежем из-за бывшей и сына

Боец специальной военной операции (СВО) из Курской области оказался втянут в скандал с ГИБДД под Воронежем из-за бывшей жены и ребенка. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Российские военкоры и общественники представляют одну версию событий. По их данным, 13 июля участник спецоперации находился в командировке в Воронежской области и попросил супругу о встрече с сыном. Женщина разрешила, однако в ситуацию вмешался ее нынешний муж — инспектор ГИБДД.

Мужчина остановил автомобиль военнослужащего, когда тот ехал с ребенком. Сотруднику правопорядка показалось, что боец находится за рулем нетрезвым. Мальчика отвезли родительнице, а военного отправили на медицинское освидетельствование. Анализы показали, что алкоголя в крови жителя Курской области нет. В МВД начали проводить проверку.

Однако экс-жена военного утверждает, что 13 июля с ней по телефону связался бывший свекор и попросил увидеться с внуком. Пенсионер забрал мальчика, мать рассчитывала, что он же вернет несовершеннолетнего обратно. Но на самом деле мальчика домой повез отец.

Супруг женщины получил от приятеля сигнал о том, что «Нива» подозрительно петляет из стороны в сторону на подъезде к Лосево. Инспектор отправился на место, догнал автомобиль и остановил. Когда водительская дверь открылась, он увидел за рулем бывшего своей жены. Начальству инспектор доложил, что у военного были признаки опьянения, а ребенок не был пристегнут.

Инспектора вызвали в Воронеж для прохождения полиграфа.

Ранее сообщалось, что боец СВО из Волгограда попросил забрать детей у жены из-за избиений.