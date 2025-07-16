В России чиновник с помощью нейросетей заговорил на иностранных языках и попал на видео

В ХМАО чиновник обратился к жителям на иностранных языках на видео

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков обратился к жителям на иностранных языках. Записанное им обращение опубликовало издание Ura.ru в Telegram.

В начале видео чиновник поздравил жителей с Днем искусственного интеллекта, а также рассказал о его достоинствах. Затем он продублировал поздравление на французском, испанском, английском и итальянском языках.

Последняя часть видео была создана с помощью нейросетей. Вероятно, таким образом глава района хотел наглядно показать возможности ИИ.

Ранее глава Белоярского района в ХМАО Сергей Маненков поздравил россиян с Днем гармонии. С этой целью мужчина записал видео с танцами на лодке. «Жизнь прекрасна! Внутренней и внешней вам красоты!» — подписал свое поздравление Маненков.