В России предложили исключать учеников из школ за одно нарушение

Член СПЧ Фадеев: За оскорбление учителей детей следует исключать из школ

Российских учеников следует исключать из школ за одно нарушение — оскорбление учителей. Об этом заявил член Совета по правам человека Валерий Фадеев, его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

По словам правозащитника, он не знает иного способа повлиять на провинившегося школьника, и ему неважно, что далее будет с ребенком.

«Выгнать из школы [оскорбившего учителя ребенка]. Что ребенок будет делать? Я не знаю, что он будет делать. Родители пусть об этом заботятся», — предложил он.

Ранее председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков заявил, что оценка за поведение в российских школах не станет «волшебной палочкой» и не поможет исправить ситуацию с конфликтами между учениками, а также между учениками и педагогами.