В России захотели лишать гражданства за уклонение от воинского учета

В Госдуму внесли проект о лишении гражданства за уклонение от воинского учета

В Госдуму внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от воинского учета. Документ опубликован в думской электронной базе.

Авторами проекта выступили глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов, председатель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, а также еще ряд депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что механизм нужен для реализации положений принятого в 2024 году закона. Данная норма ввела новое основание для лишения приобретенного гражданства — неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

Внесенный в парламент документ предусматривает, что на те лица, которые получили гражданство России и уклонились от постановки на воинский учет, будут наложены соответствующие санкции.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что перечень преступлений, за совершение которых, иностранцев будут лишать приобретенного российского гражданства, расширят. В список будут внесены развратные действия в отношении ребенка, организация незаконной миграции, преступления по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности, а также ряд других.