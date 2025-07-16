В российском городе ребенок написал записку об избиениях в семье и бросил в окно соседке

В Братске ребенок написал записку об избиениях в семье и бросил в окно соседке

В Братске ребенок написал записку об избиениях в семье и бросил ее в окно соседке, надеясь получить помощь. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Жительница российского города рассказала, что 14 июля из-за жары она открыла в квартире балкон и ушла. Когда вернулась домой, то обнаружила залетевший клочок бумаги.

Женщина поняла, что записку написал ребенок. Она вспомнила, что в последнее время слышала детские крики у соседей. Когда поднималась и стучалась в дверь — все затихало.

Россиянка знает, что в семье растет девочка. Она допустила, что именно эту несовершеннолетнюю могли избивать.

После получения записки жительница обратилась в полицию. Прибывший оперативник около получаса стучал в дверь, но ему никто так и не открыл.

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