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17:29, 16 июля 2025Мир

В США сделали радикальное предложение по российско-украинским переговорам

Уилкерсон: Зеленского нужно отстранить до новых переговоров РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского нужно отстранить от должности до начала нового раунда российско-украинских переговоров. С таким радикальным предложением выступил полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Я думаю, что от Зеленского нужно избавиться до того, как такая инициатива будет осуществлена. И было бы лучше, если бы украинцы позаботились о Зеленском — с летальным исходом или без. И украинцы, похоже, склоняются к первому варианту», — поделился вариантами военный.

Ранее американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что на фоне тяжелого положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте будущее Владимира Зеленского уже определено — США избавятся от него, когда настанет нужный момент. В то же время, продолжил эксперт, Киев испытывает серьезные трудности в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Белый дом не выделил новую военную помощь ВСУ, а ценное оборудование перенаправил Израилю, пока ВС РФ достигают поставленных целей.

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