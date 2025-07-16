Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29

Военно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет в зоне СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях минувших суток в зоне спецоперации.

Речь идет о советском истребителе МиГ-29. Данных о том, был он сбит в воздушном бою российским истребителем или входящими в состав ВКС средствами противовоздушной обороны, не уточняется.

Кроме того, за сутки российскими войсками было сбито 178 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы.

Также Минобороны рассказало об улучшении позиций российских войск возле города Очакова Николаевской области. Указанный участок относится к зоне ответственности группировки войск «Днепр».