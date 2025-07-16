Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:07, 16 июля 2025Россия

ВКС России сбили украинский самолет в зоне СВО

Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Военно-космические силы (ВКС) России сбили украинский самолет в зоне СВО. Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях минувших суток в зоне спецоперации.

Речь идет о советском истребителе МиГ-29. Данных о том, был он сбит в воздушном бою российским истребителем или входящими в состав ВКС средствами противовоздушной обороны, не уточняется.

Кроме того, за сутки российскими войсками было сбито 178 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы.

Также Минобороны рассказало об улучшении позиций российских войск возле города Очакова Николаевской области. Указанный участок относится к зоне ответственности группировки войск «Днепр».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вспыхнула заболеваемость опасной инфекцией из-за мигрантов

    Армия России ударила по военным предприятиям и топливным объектам Украины

    В России разъяснили возможные штрафы за музыку, фильмы и соцсети

    Минфин допустил перенос инфраструктурных проектов ради силовиков

    Adidas зарегистрирует новый бренд в России

    Стало известно о сбросе израильским F-35I бомб на бункер с президентом Ирана

    Россиян предупредили об опасных ягодах

    Европа задумала оплатить оружие для Украины за счет активов России

    Автомобильные стоки в России подсдулись

    Минобороны отчиталось о боях возле города в Николаевской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости