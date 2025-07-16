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16:02, 16 июля 2025Россия

Володин обратился с призывом к главе Минстроя

Спикер Госдумы Володин призвал главу Минстроя Файзуллина бросить курить
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Спикер Госдумы (ГД) Вячеслав Володин призвал главу Минстроя Ирека Файзуллина бросить курить, передает РИА Новости.

Обращаясь к министру, Володин подчеркнул, что призвал изживать вредную привычку. В нижней палате российского парламента прошел правительственный час о приоритетах в реализации демографической политики России. В мероприятии участвовали вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и глава Минстроя России.

Последний поделился, что провел «только что» совещание с комитетом ГД и заодно «покурить сходил». Володин же в ответ назвал привычку Файзуллина плохим примером.

Ранее сообщалось, что Володин отчитал главу Минздрава за дипломы медиков. Поводом для критики со стороны спикера Думы стало наличие в России непрофильных коммерческих вузов, где обучающиеся также могут получить диплом медика.

ЖЗЛ
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