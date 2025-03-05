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19:42, 5 марта 2025Россия

«Придут в поликлинику, и будут проблемы». Володин отчитал главу Минздрава. Он поднял вопрос о подготовке врачей

Депутат Матвеев: Володин отчитал главу Минздрава Мурашко за дипломы медиков
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин «отчитал» министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Об инциденте, который произошел во время правительственного часа, рассказал член нижней палаты парламента Михаил Матвеев.

В ходе правительственного часа федеральные министры отвечают на вопросы депутатов Госдумы. Матвеев рассказал, что поводом для критики со стороны Володина стало наличие в России непрофильных коммерческих вузов, где обучающиеся также могут получить диплом медика.

«Володин отчитал министра здравоохранения Мурашко за коммерческие вузы с профилем "финансы", "маркетинг" (...) и т.п., которые выпускают... врачей. Какое качество образования этих врачей?» — задался вопросом Матвеев.

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Путин запретил медикам учиться дистанционно

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении возможности дистанционной и электронной форм обучения для медиков и фармацевтов.

Документ запрещает дистанционную форму обучения для студентов, получающих медицинское образование, кроме случаев, определяемых федеральными стандартами образования, разработанными Минздравом.

Кроме того, дополнительное профессиональное медицинское образование должно будет быть лицензировано по видам программ.

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В России оценили потребность в медработниках

До 2030 года в российскую экономику нужно будет привлечь в общей сложности 496 тысяч медицинских работников со средним специальным и высшим образованием. Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. Речь идет о необходимости привлекать примерно по 100 тысяч работников в год с учетом возрастной характеристики уже задействованных в этой сфере сотрудников.

Пудов также отметил высокий уровень трудоустраивающихся по специальности среди выпускников медицинских вузов. На второй год выпуска, добавил Пудов, занятость в сфере здравоохранения составляет около 70 процентов. Из них три четверти выбирают профильные профессии. В то же время 25 процентов предпочитают уходить в смежные отрасли — в спортивную медицину, фармакологию, медицинское страхование, индустрию красоты и так далее.

В России не хватает 68 тысяч врачей

В январе замглавы Министерства труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин оценил нехватку врачей примерно в 68 тысяч человек.

Речь идет о дополнительной потребности в квалифицированных специалистах в ближайшие пять лет. Врачи, отметил он, также будут востребованы в секторе социальных услуг в целом, включая государственные и частные учреждения.

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