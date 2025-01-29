Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 29 января 2025Экономика

В России оценили нехватку врачей

Замглавы Минтруда Платыгин оценил потребность во врачах в 68 тысяч человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин оценил нехватку врачей в России примерно в 68 тысяч человек. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о дополнительной потребности в квалифицированных специалистах в различных областях сферы здравоохранения в ближайшие пять лет. Врачи, отметил он, также будут востребованы в секторе социальных услуг в целом, включая государственные и частные учреждения. «Мы исходим из заданных сценарных условий развития экономики», — резюмировал Платыгин.

В конце 2022 году в Министерстве здравоохранения оценивали суммарную нехватку врачей и специалистов среднего медицинского персонала примерно в 76,5 тысячи человек (26,5 тысячи и порядка 50 тысяч соответственно). Существенный дефицит врачебных кадров тогда наблюдался в 22 субъектах РФ.

Материалы по теме:
Россияне стали больше работать. Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
Россияне стали больше работать.Почему стране придется забыть о четырехдневной рабочей неделе?
26 июля 2023
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023

В 2023 году ситуация с кадрами усугубилась. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова тогда оценила нехватку врачей в России в 29 тысяч человек. Дефицит медицинских работников среднего звена, по ее словам, увеличился до 63 тысяч специалистов. В качестве основных причин подобной динамики в госучреждениях она назвала более выгодные условия труда в коммерческих предприятиях и недоработанную систему мотивации для медицинских работников.

Действующие сотрудники в ряде регионов жаловались на сокращение стимулирующих выплат и существенном росте нагрузки из-за увольнений сотрудников. Кризисная ситуация, в частности, фиксировалась в Калининградской и Свердловской областях, Хакасии и других регионах.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Финляндии разработали для ВСУ новый смертоносный дрон. Чем он может угрожать России?

      В Госдуме высказались о сроках начала переговоров между Россией и Украиной

      Педагогов российского детсада в возмутивших родителей обтягивающих костюмах сняли на видео

      Игрок клуба КХЛ попал в реанимацию после столкновения в матче

      В России объяснили уникальность Су-57

      Новые власти Сирии запросили у России выдачу Асада

      Владелец «Волгонефти-239» специально посадил танкер на мель

      Папарацци заметили самую красивую женщину в мире без косметики

      Стало известно о продвижении ВС России в районе Курахово

      Пикетчицу с вопросом о похищенной чеченке задержали на мосту Кадырова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше