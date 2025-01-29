В России оценили нехватку врачей

Замглавы Минтруда Платыгин оценил потребность во врачах в 68 тысяч человек

Заместитель главы Министерства труда и социальной защиты Дмитрий Платыгин оценил нехватку врачей в России примерно в 68 тысяч человек. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о дополнительной потребности в квалифицированных специалистах в различных областях сферы здравоохранения в ближайшие пять лет. Врачи, отметил он, также будут востребованы в секторе социальных услуг в целом, включая государственные и частные учреждения. «Мы исходим из заданных сценарных условий развития экономики», — резюмировал Платыгин.

В конце 2022 году в Министерстве здравоохранения оценивали суммарную нехватку врачей и специалистов среднего медицинского персонала примерно в 76,5 тысячи человек (26,5 тысячи и порядка 50 тысяч соответственно). Существенный дефицит врачебных кадров тогда наблюдался в 22 субъектах РФ.

В 2023 году ситуация с кадрами усугубилась. Замглавы Минздрава Татьяна Семенова тогда оценила нехватку врачей в России в 29 тысяч человек. Дефицит медицинских работников среднего звена, по ее словам, увеличился до 63 тысяч специалистов. В качестве основных причин подобной динамики в госучреждениях она назвала более выгодные условия труда в коммерческих предприятиях и недоработанную систему мотивации для медицинских работников.

Действующие сотрудники в ряде регионов жаловались на сокращение стимулирующих выплат и существенном росте нагрузки из-за увольнений сотрудников. Кризисная ситуация, в частности, фиксировалась в Калининградской и Свердловской областях, Хакасии и других регионах.