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13:41, 29 июня 2023Экономика

Медики в российском регионе пожаловались на отрицательный рост зарплат

Baza: медики в Хакасии пожаловались на снижение доходов после повышения зарплаты

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Сотрудники абаканской станции скорой помощи обратились в региональную прокуратуру, управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) и «Народный фронт» с жалобой на «отрицательный рост» зарплат. Об этом со ссылкой на документ пишет Baza.

Под обращением подписались около 200 человек. Они утверждают, что перед Новым годом им подняли зарплату с 7 до 12 тысяч рублей. Однако вместе с тем стимулирующие выплаты сократились, так что доход медиков снизился на 5-15 тысяч рублей. При этом нагрузка на персонал возросла из-за увольнений сотрудников.

Причиной стал отказ региональных властей направить дополнительные средства в Фонд оплаты труда на 2023 год. Руководство станции в ответ на претензии указало, что медикам жаловаться не на что, потому что в текущем году они получают больше. После этого были отправлены обращения в прокуратуру и Минздрав с просьбой разобраться в ситуации.

Это уже как минимум второй такой случай в Хакасии. В прошлом году оклад повысили региональным педагогам, но в действительности они стали получать на руки меньше. Министр образования республики Анатолий Бутенко признал проблему и пообещал провести перерасчет, но деньги учителя пока не получили.

Ранее Росстат сообщил, что в апреле рост реальных зарплат (за вычетом инфляции) в России составил 10,4 процента в годовом выражении. В марте было зафиксировано увеличение на 2,7 процента.

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    Платон Щукин
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