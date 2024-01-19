Лечащие детей российские медики пожаловались на низкие зарплаты

В Калининградской области медсестры поликлиники пожаловались на низкие зарплаты

Фельдшеры и медсестры калининградской городской детской поликлиники пожаловались президенту России Владимиру Путину на низкие зарплаты. Фрагмент коллективного обращения медиков опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

По словам авторов обращения, месячная зарплата среднего медицинского персонала составляет 30 тысяч рублей. Помимо этого, медики сообщили, что им не начислили новогоднюю премию.

Помимо главы государства, обращение адресовано председателю правительства России Михаилу Мишустину, губернатору Калининградской области Антону Алиханову, Фонду обязательного медицинского страхования, областной прокуратуре, а также региональным отделениям трудовой инспекции.

Ранее сотрудники станции скорой помощи города Кушвы Свердловской области записали видеообращение к президенту России, в котором пожаловались на «унизительно низкие» зарплаты. Помимо этого, медики указали на нехватку кадров и систематические переработки.