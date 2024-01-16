В российском регионе медики пожаловались Путину на «унизительно низкие» зарплаты

На Урале фельдшеры и водители скорой помощи пожаловались Путину на зарплаты

Фельдшеры, медсестры и водители службы скорой медицинской помощи города Кушвы Свердловской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе Минздрава Михаилу Мурашко и региональным чиновникам. Снятый ими ролик опубликовало издание «66.ру».

Медики пожаловались на нехватку кадров, переработки, отсутствие ремонта на станции скорой помощи и «унизительно низкие» зарплаты. Работники также заявили, что в последний раз обувь и спецодежду они получали в 2019 году. Кроме того, по словам сотрудников, им не начисляют доплаты за стаж и работу в ночное время. В конце видео сотрудники станции сообщают, что с 1 февраля они начнут работать строго в соответствии с законодательством и на одну ставку. В связи с этим они предложили областному Минздраву создать рабочую группу для разрешения сложившейся ситуации.

В Минздраве региона изданию сообщили, что, по предварительным данным, часть озвученной медиками информации не соответствует действительности. «По распоряжению министра здравоохранения [Свердловской области] Андрея Карлова завтра на проверку выезжают сотрудники Минздрава и главные внештатные специалисты», — добавили там.

Ранее аналогичное видеообращение записали фельдшеры скорой помощи в Красноярском крае. Медики заявили, что их зарплаты не соответствуют объему выполняемых работ.