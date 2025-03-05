Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:44, 5 марта 2025Экономика

В России оценили потребность в медработниках

Замглавы Минтруда Пудов: В экономику РФ нужно привлечь 496 тыс. медработников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

До 2030 года в российскую экономику нужно будет привлечь в общей сложности почти полмиллиона медицинских работников со средним специальным и высшим образованием. Об этом заявил замглавы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Андрей Пудов, его слова приводит ТАСС.

Дополнительную потребность в кадрах в этой отрасли заместитель руководителя ведомства оценил в 496 тысяч человек. Речь идет о необходимости привлекать примерно по 100 тысяч работников в год с учетом возрастной характеристики уже задействованных в этой сфере сотрудников, пояснил Пудов в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Он также отметил высокий уровень трудоустраивающихся по специальности среди выпускников российских медицинских вузов. На второй год выпуска, добавил Пудов, занятость в сфере здравоохранения составляет около 70 процентов. Из них три четверти выбирают профильные профессии. В то же время 25 процентов предпочитают уходить в смежные отрасли — в спортивную медицину, фармакологию, медицинское страхование, индустрию красоты и так далее.

Ранее замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сейчас не хватает в общей сложности примерно 68 тысяч врачей. Именно такое количество работников, по его словам, необходимо будет привлечь в сферу здравоохранения в ближайшие пять лет. Речь идет о квалифицированных специалистах в различных областях. В то же время глава Минздрава оценил дефицит кадров в отрасли примерно в 23,3 тысячи врачей. Нехватка среднего медперсонала, отметил министр, составляет около 63,6 тысячи человек.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Россия не потерпит присутствия сил НАТО на Украине». В ударе «Искандером» по полигону ВСУ увидели мрачное послание Западу

      Apple перестала продавать определенный вид гаджетов

      Shaman не смог добиться права на товарный знак «Я русский»

      Пожилая пассажирка самолета вызвала гнев пользователей сети из-за одного грубого поступка

      Сарик Андреасян послал студентов и заявил о ненависти к фильмам Тарковского

      Стала известна стоимость наряда супруги Юры Борисова на афтепати «Оскара»

      В США запустят спутник для наблюдений со сверхнизкой орбиты

      В ЦРУ подтвердили приостановку передачи разведданных Украине

      Врач предостерегла россиян от поисков своих симптомов в интернете

      В США высказались о будущем ДНР и ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше