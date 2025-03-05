В России оценили потребность в медработниках

Замглавы Минтруда Пудов: В экономику РФ нужно привлечь 496 тыс. медработников

До 2030 года в российскую экономику нужно будет привлечь в общей сложности почти полмиллиона медицинских работников со средним специальным и высшим образованием. Об этом заявил замглавы Министерства труда и социальной защиты (Минтруда) РФ Андрей Пудов, его слова приводит ТАСС.

Дополнительную потребность в кадрах в этой отрасли заместитель руководителя ведомства оценил в 496 тысяч человек. Речь идет о необходимости привлекать примерно по 100 тысяч работников в год с учетом возрастной характеристики уже задействованных в этой сфере сотрудников, пояснил Пудов в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме.

Он также отметил высокий уровень трудоустраивающихся по специальности среди выпускников российских медицинских вузов. На второй год выпуска, добавил Пудов, занятость в сфере здравоохранения составляет около 70 процентов. Из них три четверти выбирают профильные профессии. В то же время 25 процентов предпочитают уходить в смежные отрасли — в спортивную медицину, фармакологию, медицинское страхование, индустрию красоты и так далее.

Ранее замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сейчас не хватает в общей сложности примерно 68 тысяч врачей. Именно такое количество работников, по его словам, необходимо будет привлечь в сферу здравоохранения в ближайшие пять лет. Речь идет о квалифицированных специалистах в различных областях. В то же время глава Минздрава оценил дефицит кадров в отрасли примерно в 23,3 тысячи врачей. Нехватка среднего медперсонала, отметил министр, составляет около 63,6 тысячи человек.