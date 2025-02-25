Глава Минздрава описал масштабы нехватки врачей в России

Глава Минздрава Мурашко: Нехватка врачей составляет почти 23,3 тысячи человек

В России в системе здравоохранения не хватает около 23,3 тысячи врачей. Об этом, описывая масштабы дефицита кадров, заявил в Госдуме глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова передает РИА Новости.

«По дефициту медицинских кадров мы озвучивали цифру в Государственной Думе — 29 407 человек, сегодня мы оцениваем эту цифру где-то в 23 297 врачей, и по среднему медицинскому персоналу дефицит составляет 63 643», — сказал министр.

При этом в период с 2019 по 2024 году общий прирост медицинских кадров составил около 6,5 тысячи человек. При этом из отрасли с приходом пандемии COVID-19 ушли представители старшего поколения, из-за чего в 2020 году численность врачей снизилась более чем на 15 тысяч человек. Восстановление числа медиков началось с 2023 года.

Глава Минздрава ранее заявлял, что для того, чтобы решить вопрос нехватки кадров в медицине, необходимо ввести отработку после учебы в медицинских вузах. Минздрав подготовил для этого соответсвующий проект, который подразумевает обязательную отработку с правом выбора региона и места работы для обязательной отработки при наличии там вакантных мест.