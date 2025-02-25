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10:34, 25 февраля 2025Россия

Глава Минздрава выступил за введение отработок после учебы в медвузах

Мурашко: Для решения кадрового вопроса нужны отработки после учебы в медвузах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Для того, чтобы решить вопрос нехватки кадров в медицине, необходимо ввести отработку после учебы в медицинских вузах, считает глава Минздрава Михаил Мурашко, Об этом он заявил в Госдуме, его цитирует РИА Новости.

«На наш взгляд, сегодня меры поддержки, меры по увеличению объемов подготовки недостаточны... Нам нужно четко сейчас иметь меры по закреплению выпускников, (...) по отработке по завершению образования для медицинских работников врачебного и среднего звена», — сказал министр.

О том, что выпускников российских медвузов захотели отправить на обязательную отработку, стало известно 5 февраля. Минздрав захотел обязать студентов вузов отработать в государственных и частных клиниках минимум три года после окончания образовательного учреждения, а учащихся колледжей — два года.

Министерство здравоохранения впоследствии поясняло, что выпускникам предлагается дать право выбирать регион и место работы для обязательной отработки при наличии там вакантных мест. В случае если студенты-выпускники, которые учились на бюджетной форме обучения, откажутся от отработки, им будет грозить штраф. Необходимость отправки в ведомстве объяснили статистикой, согласно которой около 40 процентов студентов, окончивших медвузы и колледжи за счет госбюджета, не идут работать в государственные или муниципальные больницы.

ЖЗЛ
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