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19:55, 16 июля 2025МирЭксклюзив

Востоковед назвал причину операции Израиля против Сирии

Востоковед Бочаров: Израиль обещал защитить друзов от исламистов в Сирии
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль начал военную операцию против Сирии, поскольку обещал защитить сирийских друзов от исламистов. Об этом заявил в комментарии «Ленте.ру» востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По словам эксперта, друзы преследуются в Сирии в том числе представителями правительственных сил, в которые входят радикальные элементы. Они обвиняют друзские общины в связях с Израилем и обвиняют их в вероотступничестве. При этом Дамаск, стремясь, возможно, к урегулированию внутреннего конфликта, не может контролировать происходящее на местах.

«Сирийские власти не полностью контролируют ситуацию на земле, в том числе свои же собственные силы безопасности», — описал он ситуацию в Сирии.

Ранее Иван Бочаров назвал последствия ударов Израиля по Дамаску. По его мнению, это свернет нормализацию сирийско-израильских отношений.

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