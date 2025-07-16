Женщина сломала бедро и 14 часов ползла домой по сельской местности

В США 75-летняя женщина попала под квадроцикл и 14 часов ползла домой

В США пенсионерка доползла до дома после того, как сломала бедро. Об этом сообщает Denver 7.

75-летняя медсестра Чарлин Кирби 14 часов ползла по пересеченной местности с переломом бедра после несчастного случая на своем ранчо. Травма произошла, когда женщина готовила участок к свадьбе внука — она пыталась вывезти ветки деревьев на прицепе, прикрепленном к квадроциклу.

«Я стояла позади машины, пытаясь выровнять прицеп, когда квадроцикл внезапно покатился назад», — рассказала Кирби. Она едва не попала под колеса и, падая, услышала характерный хруст — сломалась бедренная кость. Несмотря на боль и риск повредить бедренную артерию, бывшая медсестра приняла решение ползти к дому. Ночью ситуация ухудшилось — начался дождь, появилась угроза переохлаждения и шока. Кирби вспоминает, как молилась не встретить пуму, которую видели неподалеку, и согревалась, дыша в свитер.

«Я повторяла себе: "Еще сантиметр"», — вспоминает пенсионерка. Ее упорство было вознаграждено — утром сын, приехавший на ранчо на час раньше обычного, услышал слабый голос матери, которая лежала рядом с домом.

После сложной операции и трех недель реабилитации Кирби смогла присутствовать на свадьбе внука. «Врачи запретили танцевать, но я все равно сделала несколько шагов», — с улыбкой признается женщина.

Ранее сообщалось, что в США женщина, потерявшаяся в горах на три недели, рассказала, как ей удалось спастись. Когда у туристки закончилась еда, она питалась растопленным снегом, собирала лук-порей и делала чай из листьев и сосновых иголок.