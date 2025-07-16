Женщинам подсказали правильную реакцию на отсутствие эрекции у партнера

Сексолог Алессандра Араужо заявила, что иногда у мужчин по ряду причин во время секса может не наступить эрекция. В беседе с изданием Metropoles она подсказала женщинам, как правильно на это реагировать.

Араужо призвала помнить, что мужчины зачастую связывают свою мужественность именно с эрекцией. Ее отсутствие во время полового акта негативно сказывается на самооценке. Кроме того, у мужчин в будущем может возникнуть страх неудачи в постели, подчеркнула специалистка.

Она призвала решать проблему с помощью открытого диалога в спокойной обстановке. Женщине необходимо не осуждать партнера, а оказать ему поддержу, продемонстрировать понимание и предложить помощь в виде совместного визита к врачу. К тому же пары могут использовать другие формы интимной близости, такие как прикосновения, поцелуи и ласки, заключила Араужо.

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