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19:31, 16 июля 2025Моя страна

Жителям России предложили оформить подписку на кота

Хозяин кота из Благовещенска предложил оформить платную подписку на питомца
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Скриншот: Avito

Житель Благовещенска предложил необычную услугу любителям кошек — платную подписку на ежедневные фото и видео кота по имени Кавачи. Объявление он разместил на платформе «Авито».

В случае оформления подписки за 700 рублей пользователи будут получать не менее трех фотографий и одного видео Кавачи в день. По словам хозяина, его питомец умеет приносить шарики и бумажки, а контент с его участием помогает справиться со стрессом. Объявление снабжено фотографиями Кавачи.

Мужчина также предлагает разовые отправки: одно фото стоит 50 рублей, видео длительностью до минуты — 300 рублей. Подписку можно оформить в подарок. Владелец кота бесплатно консультирует по вопросам содержания кошек, но выезд на дом не предусмотрен.

Услуга ориентирована на тех, кто любит животных, но не может завести своего питомца, испытывает стресс или просто хочет поднять себе настроение.

Ранее в Чувашии пожарный вернул к жизни кота, надышавшегося угарным газом. Он сделал зверю непрямой массаж сердца, а затем вынес на улицу и обеспечил кислородной поддержкой.

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