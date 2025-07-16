Жителям России предложили оформить подписку на кота

Хозяин кота из Благовещенска предложил оформить платную подписку на питомца

Житель Благовещенска предложил необычную услугу любителям кошек — платную подписку на ежедневные фото и видео кота по имени Кавачи. Объявление он разместил на платформе «Авито».

В случае оформления подписки за 700 рублей пользователи будут получать не менее трех фотографий и одного видео Кавачи в день. По словам хозяина, его питомец умеет приносить шарики и бумажки, а контент с его участием помогает справиться со стрессом. Объявление снабжено фотографиями Кавачи.

Мужчина также предлагает разовые отправки: одно фото стоит 50 рублей, видео длительностью до минуты — 300 рублей. Подписку можно оформить в подарок. Владелец кота бесплатно консультирует по вопросам содержания кошек, но выезд на дом не предусмотрен.

Услуга ориентирована на тех, кто любит животных, но не может завести своего питомца, испытывает стресс или просто хочет поднять себе настроение.

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