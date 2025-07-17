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12:24, 17 июля 2025Ценности

44-летняя Алессандра Амбросио позагорала топлес у бассейна

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио позагорала топлес у бассейна. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя манекенщица запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. На ней красные вязаные стринги от бикини, которые частично оголяют ее ягодицы. Кроме того, она позировала в соломенной шляпе, солнцезащитных очках с золотистой оправой и с распущенными волосами.

В описании к посту знаменитость уточнила, что в настоящий момент проводит отпуск на Ибице, Испания.

В июне сообщалось, что Алессандра Амбросио снялась в откровенном образе для журнала Twin Magazine. Тогда супермодель попозировала перед фотографом в прозрачном корсете.

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