55-летняя Ума Турман поделилась фото в полупрозрачном наряде

Американская актриса и бывшая модель Ума Турман поделилась фото в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модный фотограф Марк Селигер запечатлел 55-летнюю звезду нового телесериала «Декстер: Воскрешение» лежащей на диване. Знаменитость позировала в зеленом платье, оформленном вырезами на груди и полупрозрачной юбкой. Кроме того, наряд был дополнен коричневым кожаным ремнем и металлическими вставками на лямках.

Также на размещенном снимке видно, что визажисты сделали Турман макияж с акцентом на розовую помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы и предложили ей примерить золотой широкий браслет.

Ранее сообщалось, что Ума Турман также снялась в откровенном наряде для журнала Flaunt. Тогда актриса продемонстрировала на камеру фигуру в сетчатом комбинезоне.